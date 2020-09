Meinung: Tut mehr für Eure Stadt!

Saalfelds Baulücken-Kataster weist 136 Grundstücke auf. Das ist viel, bedenkt man, dass im neuen Wohngebiet „Weinberge“ 24 Eigenheime entstehen sollen. 136 ist eine ansehnliche Zahl. Könnten alle diese Flächen aktiviert werden, sprich, könnten dort junge Familien ihren Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen, gäbe es kaum mehr die Notwendigkeit, mit Bauvierteln auf der grünen Wiese die Zersiedelung der Stadt voran zu treiben. Doch eine solche Situation haben wir nicht. Tatsächlich gelingt es der Stadt nicht, die Baulücken zu schließen. Dabei könnte die Stadt Saalfeld mehr gegen die Ruinen in der Innenstadt tun. So könnte sie den Eigentümern dieser ungenutzten Flächen und Objekte länger, stärker und schmerzhafter auf die Füße treten. Es gibt die Instrumente der Zwangsenteignung, siehe Artikel 14, Absatz 3 Grundgesetz. Sie könnte laut Paragraf 176 Baugesetzbuch Eigentümer von unbebauten Grundstücken per Baugebot dazu verpflichten, diese zu bebauen. Sie könnte mit politischen Mitteln arbeiten. Sie könnte finanzielle Anreize schaffen. Briefe zu schreiben, ist zu wenig. Auch aus dem Stadtrat könnte mehr Druck kommen. Angesprochen sind freilich nicht jene Stadträte, die selbst in Bauprojekten auf der grünen Wiese engagiert sind. Man schießt sich ja nicht gern ins eigene Knie.