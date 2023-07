Meinung: Windkraft ist besser als neue Tagebaue

Über einen, der mit Anti-Windkraft-Hysterie wenig anfangen kann

Man kann natürlich sagen: Alles Quatsch mit Klimawandel, Energiewende, Dekarbonisierung. Einfach Aluhut bis über die Augen ziehen und die Flagge mit „Fleisch ist mein Gemüse“ hissen. Wer sich diese Freiheit nimmt, muss sie freilich auch der Mehrheit zugestehen. Jenen, denen die galoppierende Erderwärmung Sorge macht. Denen es schlüssig erscheint, zuvörderst dort Gegenwehr zu leisten, wo man es sich am leichtesten leisten kann.

Womit wir bei der Windenergie wären. Wie Elektrizität aus Wasserkraft und Sonnenlicht ist sie technisch ausgereift, bewährt, ressourcenschonend. Wer dies in Frage stellt, darf sich gern vorstellen, wie groß das Loch an gleicher Stelle sein müsste, um daraus Kohle für die gleiche Energiemenge in der bislang erreichten Betriebszeit zum Beispiel des Windrads bei Steinsdorf zu gewinnen. Es ist nach Lage der Dinge wahrscheinlich, dass es mehr Windkraftanlagen im Landkreis geben wird. Einen massiven Ausbau aber wohl kaum, weil natürliche Bedingungen wie auch Siedlungsdichte dem entgegenstehen. Und ich finde, es gibt Schlimmeres als ein Windrad in Sichtweite. Ich kam dort zur Welt, wo heute zwischen Halle und Leipzig das „Neuseenland“ um Gäste buhlt. Damals waren es Braunkohle-Tagebaue.