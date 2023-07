Meinung: Zahlt einfach Urlaubsgeld

Über die soziale Ungleichheit unter Kindern

22 Prozent, mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland, kann nicht in die Ferien fahren. Auch nicht für eine Woche an die Ostsee. Diese Zahl des Europäischen Statistik-Amtes, in dieser Woche veröffentlich, geht mir nicht aus dem Kopf. Wenn ich mir vor Augen führe, in welche Länder meine Kinder schon reisen konnten, wird mir klar, welche schreienden Ungerechtigkeiten es gibt in unserem reichen Land. Natürlich ist es sehr zu begrüßen, wenn Firmen in Saalfeld Kindern und Jugendlichen einen kostenlosen Eintritt ins Freibad spendieren. Oder wenn Jugendfeuerwehren mit bezahlbaren Zeltlagern locken können. Doch die Gleichheit für Kinder und unter Kindern muss tiefgreifender und systematischer werden. Deshalb muss die Kindergrundsicherung kommen. Deshalb sollten Firmen Urlaubsgeld zahlen. Und deshalb sollten Bund und Länder mehr als jetzt Kinderferien-Reisen finanziell unterstützen. Das Aus und der Verfall des ehemaligen Kinderdorfes Saalfeld-Dittrichshütte dürfte allen deutliches Zeichen dafür sein, dass unsere Prioritäten als Steuerzahler oft woanders liegen und nicht bei den Kindern.