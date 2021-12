Dominique Lattich über Erkenntnisse nach einer Alpaka-Wanderung.

Bei der Alpaka-Wanderung am Samstag kam die ganze Gruppe ein bisschen ins Plaudern. Gerade die Herren der Schöpfung waren überrascht, was die Tiere eigentlich bewirken können. Die Anführerin der Gruppe erzählt, dass sich bisher noch jeder noch so harte Kerl auf die Geschöpfe einlassen und seinen weichen Kern entdecken konnte. Sie erzählt auch, dass viele Teilnehmer abschalten möchten, den Alltag vergessen und etwas anderes sehen und hören wollen als immerzu nur Corona.

Genauso, sagt sie, möchten Familien mit diesen Touren wieder mehr zueinander finden und näher aneinander rücken. Vielleicht liegt es auch an der Adventszeit, dass der Wunsch so groß erscheint. Und schön ist es, wenn er von den Menschen selbst gesehen und als solcher erkannt wird.

In diesen Tagen bekomme ich immer häufiger den Eindruck, dass die Menschen auf der Suche sind. Nur erkenne ich – und vielleicht auch sie selbst nicht immer gleich – wonach sie suchen. Suchen sie auch Entschleunigung oder wieder mehr Nähe zu den Menschen, die sie lieben? Oder suchen sie momentan einfach nur das passende Weihnachtsgeschenk?

Vielleicht muss man die Fragen gar nicht direkt angehen, sondern einfach mit den Antworten beginnen. Nicht selten, so finde ich, lösen sich die Fragen und die Suche nach etwas von ganz allein, nämlich wenn man die Dinge einfach mal loslässt – wie die Leine, an der die Alpakas geführt werden. Wenn sie durchhängt und alle entspannt sind, ist das die ideale Situation. Und das wollen wir doch, oder?

