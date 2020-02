Als Reaktion auf die schrecklichen Ereignisse in Hanau haben sich am Sonnabend etwa 60 Menschen in Rudolstadt zu einer Mahnwache versammelt. Anschließend bildeten sie eine Menschenkette als Zeichen der Solidarität und gegen Fremdenhass.

Menschkette als Zeichen der Solidarität in Rudolstadt

Auf Einladung der Initiative „Neue Nachbarn Rudolstadt“ trafen sich am Sonnabend etwa 60 Menschen in Rudolstadt, um gemeinsam der Opfer von Hanau und ihrer Angehörigen zu gedenken. Das geht aus einer Mitteilung der Initiative hervor, die sich vornehmlich um Geflüchtete kümmert.

Getötet wurden am Abend des Mittwochs vergangener Woche in der hessischen Kleinstadt vor allem Muslime - türkische Kurden, die schon viele Jahre in Deutschland lebten und auch erst in den letzten Jahren nach Deutschland Geflüchtete.„Wir wollen von Fremdenfeindlichkeit betroffenen Menschen zeigen, dass wir an ihrer Seite stehen,“ so Ursula Rieß als Vertreterin der Initiative. Und Annette Franz ergänzt: „Wir alle sind aufgefordert, rassistischen Äußerungen entgegenzutreten. Hetze darf niemals das letzte Wort haben!“

Die Teilnehmer der Veranstaltung bildeten der Mitteilung zufolge deshalb eine Menschenkette zwischen einem Imbiss von Kurden aus der Türkei und einem Laden eines Freundes aus Syrien - als Zeichen der Verbundenheit und guter Nachbarschaft. Bundesweit fanden an dem Wochenende Mahnwachen, Menschenketten und Gedenkveranstaltungen für die Opfer von Hanau statt.