Merseburger Kerzenleuchter in der Saalfelder Schlosskapelle

Anfang des Monats besuchte der Geschäftsführer der Firma Metallbau Fink aus Merseburg, Eberhard Fink, gemeinsam mit seiner Ehefrau Karola die Saalfelder Schlosskapelle. Wie das Landratsamt mitteilt, war sein Ziel, aktuelle Bilder eines für ihn ganz besonderen Produkts für den eigenen Internetauftritt anzufertigen. Es handelt sich um die vor rund 35 Jahren von Hand gefertigten Kerzenleuchter, die noch heute zum Beleuchtungskonzept der Kapelle gehören.

1985 hatte der Merseburger betrieb, damals noch unter dem Namen Bau- & Kunstschlosserei Eberhard Fink, den Auftrag für die Fertigung von zehn Kerzenleuchtern für die Saalfelder Kapelle vom Ministerrat für Kultur der DDR bekommen. Es sei „eine Sache für sich, nach so langer Zeit die eigene Arbeit zu sehen“, sagte Fink bei dem Termin in Saalfeld.

Besonders freue ihn, dass in den Wirren der Wende nichts abhanden gekommen sei. Im Betrieb arbeitet inzwischen auch sein Sohn mit; dieses Jahr feiert die selbstständig in der DDR vom Senior gegründete Firma ihr 40-jähriges Bestehen.

Die Kerzenleuchter aus Merseburg stellen damit eine neue, vielen bislang unbekannte Verbindung zwischen den beiden Saalestädten Saalfeld und Merseburg dar.

Die historisch relevanteste Verbindung entstand durch die Hochzeit von Herzog Johann Ernst von Sachsen-Coburg-Saalfeld mit Sophie Hedwig von Sachsen-Merseburg im Jahr 1680. Sie wurde damit zur ersten Saalfelder Herzogin.

Die heute bekannteste Verbindung besteht durch den bekannten Leipziger Gewandhausorganisten Michael Schönheit, der in Saalfeld seine erfolgreiche Karriere begann.

Merseburg gehört zu den Hauptwirkungsstätten des dortigen Domorganisten. Der später von ihm gegründete Kammerchor der Schlosskapelle tritt noch heute mehrmals im Jahr in der Schlosskapelle auf.

Erst am vergangenen Wochenende war das Doppelkonzert in Merseburg und Saalfeld ein Höhepunkt in beiden Städten zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit.