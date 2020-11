Messe mit Masken in Meuselbach

Die Glocken der Kirche in Meuselbach läuteten am Freitagabend zur 17. Hubertusmesse, doch diesmal war alles etwas anders. Pfarrer Christian Göbke nahm dies zum Anlass, um Begrüßungsworte zu finden, die die Situation zur Hubertusmesse infolge der Corona-Pandemie entschuldigte. Er sah Messebesucher vor sich, deren Gesichter von Masken verhüllt, seiner Predigt aufmerksam zuzuhören schienen.

Die Hubertusmesse ist längst zu einer guten Tradition in Meuselbach geworden. Laut Organisator Frank Beck war Meuselbach die erste Gemeinde in Thüringen, die vor 17 Jahren die Hubertusmesse aufgriff. Mit der Messe soll verdeutlicht werden, dass alles Streben nach Macht, Genuss, Erfolg und Reichtum nicht das wirkliche Leben des Menschen ausmacht. In Meuselbach ist es Brauch, dass die Jagdhornbläser der Rennsteigjägerschaft und der Männerchor aus Oberweißbach den Gottesdienst begleiten. Diesmal waren es die Jagdhornbläser aus Herschdorf, die zum Auftakt „Sammeln der Jäger“ und eine „Festmusik“ erklingen ließen.

Predigt widmet sich Gottes Blick auf die Jagd

„Alle Zeit im Guten nachzujagen, bedeutet eben auch, in der Jagd das Gute vor Augen zu haben“, sagte Göbke eingangs seiner Predigt. Das Gute sei, das Geschöpf Gottes zu ehren und dann Gott für die Versorgung zu danken. Das Kreuz im Geweih des Hirsches sei das Zeichen der Christen. Jesus Christus fordere Hubertus auf, seinen Lebensweg zu ändern. Um sich zu ändern, dafür brauche man Leitlinien, ließ Göbke wissen. Er zitiert den heiligen Apostel Paulus: „Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach füreinander und für jedermann“.

„Wie mag es Gott ergehen, wenn er so von oben mein Leben betrachtet?“ fragte der Pfarrer. Gott könne etwas, wovon auch alle etwas könnten. Er sei bereit, seine Rache anderswo zu entsorgen, nämlich am Kreuz. Gott vergebe uns jede Schuld, egal, ob wir uns für etwas schuldig fühlen oder nicht. Er vergebe auch das Verborgene, das niemand weiß, aber das Herz beschwere. Er behalte stets eines jeden Gutes in jedem und die Absicht im Auge. Gott mache es wie die Jäger: Er ehre das Geschöpf. Es sei auch für jeden möglich, ihn zu ehren: Ganz klein mit einem Tischgebet und vielleicht, wenn man ihn ein bisschen besser kennengelernt habe, mit seinem ganzen Leben.

Schwarzwild und Schweinepest beschäftigen die Jäger

Jagdpächter Mathias Knell meldete sich nach der Predigt zu Wort. „Wir müssen die ganzen Corona-Maßnahmen ertragen und beachten“, richtete er seine Gedanken an die Gemeinde, Naturfreunde und Jäger. Was unter dem ersten Lockdown zum Tragen kam: Man dürfe jagen, hauptsächlich Schwarzwild. Jeder sehe, was das Schwarzwild auch den Jägern für Probleme bereite. Jetzt sei als nächstes die so genannte Afrikanische Schweinepest auf dem Vormarsch. Für die Jäger sei es schwierig, zu erlegen, wenn es die Leute nicht abnehmen würden. Wenn es so weit komme, könne man es bedenkenlos zu sich nehmen. Er wünschte allen ein Wiedersehen in einem Jahr und dass alle gesund bleiben.