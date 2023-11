Metal-Stammtisch verspricht "Gänsehaut pur" im Klubhaus Saalfeld

Décembre Noir ist der Headliner des Abends am Sonnabend im Klubhaus der Jugend in Saalfeld.

Am Sonnabend wird es im Klubhaus der Jugend in Saalfeld düster, melancholisch und kraftvoll zugleich hergehen. Der Saalfelder Metal Stammtisch e.V. veranstaltet eine in der Metalszene so genannte „Death-Doom-Show“.

„Zehn Jahre ist es bereits her, dass uns Décembre Noir, Headliner des Abends, emotional bewegten und begeisterten“, sagte Michael Achard, Medienverantwortlicher des Vereins. „Zwischenzeitlich haben die fünf Thüringer Jungs alle zwei Jahre ein Album veröffentlicht. Mit dem aktuellen, erst vor ein paar Wochen erschienen Album "Your Sunset / My Sunrise" sind sie gerade sehr erfolgreich auf Tour.“

Regional bekannte Bands als Vorgruppen

Vorgruppen sind die regional bekannten Bands Nexus Omega und Zero Degree. „Nicht nur für Szene-Kenner verspricht der Abend Gänsehaut pur, sondern auch für klassische Metalfans“, so Michael Achard. Einlass ist ab 19:00 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.