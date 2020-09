Meuselbacherin feiert ihren 105. Geburtstag

Zum 105. Geburtstag von Lilla Arnoldt gratulieren in Meuselbach-Schwarzmühle Landrat Marko Wolfram (SPD, Mitte) und Ortschaftsbürgermeister Jörg Peter (pl.).

Meuselbach. Ihr Geburtshaus hatte die Nummer 105. So alt wollte Lilla Arnoldt aus Meuselbach-Schwarzmühle auch werden. Sie hat es geschafft.

Lilla Arnoldt aus Meuselbach-Schwarzmühle, die ihren Vornamen auf Wunsch ihres Vaters bekam, viele Jahre in der „Pharma“ gearbeitet hat und nun wieder Geburtstag feierte, hat ein früher immer mal im Scherz erwähntes Vorhaben in die Tat umgesetzt: einmal so alt zu werden wie die Hausnummer ihres Geburtshauses: 105.