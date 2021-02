Meuselbacherin neue Pressesprecherin in Saalfeld

Die Stadt Saalfeld hat eine neue Pressesprecherin: Auf Martin Hauswald folgt Sina Rauch. Die 38-Jährige ist in Meuselbach aufgewachsen und hat ihr Abitur auf dem Gymnasium in Neuhaus am Rennweg gemacht. An der Universität Jena studierte sie Soziologie und Medienwissenschaften von 2001 bis 2007. Nach dem Uni-Abschluss machte Sina Rauch ein Praktikum bei der OTZ in Jena; bei der Landeswelle Thüringen absolvierte sie ein zweijähriges Volontariat. Danach war sie bis 2015 Redakteurin beim Anzeigenblatt „Die Hallos“ in Jena. Dem schloss sich eine Stelle im Marketing eines Autohauses in Jena an. Nach Saalfeld führe sie die Liebe zu einem Saalfelder, mit dem sie verheiratet ist.

Ihren Mitarbeitern in der Stadtverwaltung hat sich als gelernte Fernsehfrau coronabedingt per selbst geschnittenem Video vorgestellt. „Der Video-Journalismus ist ein Steckenpferd von mir“, sagt Sina Rauch, sie freue sich darauf, Saalfeld im Bewegtbild zu zeigen.

Einen starken Bezug hat Sina Rauch noch immer nach Meuselbach, wo sie Trainerin und Tänzerin der Funkengarde des dortigen Karnevalclubs ist.