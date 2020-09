Mietvertrag für GU Rudolstadt verlängert

Rudolstadt. Tatsächliche Belegung hat sich seit dem Sommer 2016 in etwa halbiert - Dank an die Thüringen-Kliniken als Grundstückseigentümer.

Die Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Flüchtlinge im ehemaligen Rudolstädter Krankenhaus bleibt mindestens bis Ende nächsten Jahres als solche erhalten. Der Mietvertrag mit den Thüringen-Kliniken wurde kürzlich bis zu diesem Zeitpunkt verlängert, geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor.

Das Objekt im Osten der Stadt sei etabliert, ein Netzwerk aus ehrenamtlichen Helfern unterstütze die Bewohner, heißt es zur Begründung. Im August 2015 waren die ersten Bewohner in die GU in Rudolstadt eingezogen. Zwischenzeitlich wurde die Kapazität im Sommer 2016 auf knapp 400 Plätze in mehreren Gebäuden der Altklinik erhöht, von denen etwa 330 belegt wurden. Derzeit werden von 210 Plätzen 166 durch Familien und Einzelpersonen im Haus 3/4 genutzt. „Den Thüringen-Kliniken gebührt großer Dank für die Unterstützung in den vergangenen Jahren und für die weitere Zusammenarbeit“, sagte Petra Maar, die das Sachgebiet Asyl/Unterkunft/Betreuung leitet.

Neben den beiden Gemeinschaftsunterkünften erfolgt die Unterbringung von Flüchtlingen auch dezentral in Wohnungen im Städtedreieck. Dies betrifft vor allem Familien, die schon länger im Landkreis leben, deren Kinder zur Schule oder in den Kindergarten gehen oder die aus gesundheitlichen Gründen einer besonderen Unterbringung bedürfen. Schließlich spiele auch die Bleibeperspektive oder eine Arbeitsstelle eine Rolle bei der Entscheidung. „Dabei unterstützen uns die Wohnungsunternehmen im Städtedreieck, aber auch private Vermieter“, so die Sachgebietsleiterin.