Mike George will Bürgermeister in Bad Blankenburg bleiben

Bad Blankenburg Freie Wähler - Bürger für Bad Blankenburg nominieren den 49-Jährigen zum Kandidaten für die Kommunalwahlen 2024

Am Mittwoch nominierte der Ortsverband der Freien Wähler - Bürger für Bad Blankenburg bei seiner Versammlung im evangelischen Allianzhaus Bürgermeister Mike George einstimmig zur Wiederwahl um das Amt des Bürgermeister der Stadt. "Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren, trotz angespannter Haushaltslage, viele Themen angepackt und die Stadt für die Zukunft gut aufgestellt!" wird Vorsitzender Matthias Jahn in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung zitiert.

Neben wichtigen Infrastrukturprojekten wie dem grundhaften Ausbau mehrerer Straßen (Schwarzburger Straße, Oberer Sonnenberg, Obere Mauergasse, Nördliche Georgstraße) und Brücken (Kurparkbrücke, Brücke Watzdorf oder Brücke Unterm Berg) seien in den vergangenen fünf Jahren auch wichtige städtebauliche Planungen, wie das Stadtbodenkonzept oder das Integrierte Stadtentwicklungskonzept auf den Weg gebracht worden. "Mit einer gezielten Nachhaltigkeitsstrategie konnte der Quartierumbau mit Rück- und Umbau in der Siedlung vorangebracht, wie auch die Straßenbeleuchtung an vielen Stellen auf LED-Beleuchtung umgestellt werden", heißt es in der Mitteilung.

Angefasst, wovon andere die Finger ließen

"Dicke Bretter" von denen man in der Vergangenheit gern mal die Finger gelassen hatte, seien mit George als Bürgermeister endlich angefasst worden. Ob das über Jahre im "Dornröschenschlaf" schlummernde Schwarzeck, bei dem nun eine Klärung der Eigentumsverhältnisse bevorstehe, oder die alten Bahnbrachen in der Rudolstädter Straße, die teils baufälligen Garagen am Windorf, wie auch die künftige Aufstellung der Stadthalle als Veranstaltungs- und Tourismusdienstleister im Schwarzatal.

Ein dringend notwendiger Verwaltungsumbau konnte in den vergangen Jahren ebenso voran gebracht werden. So seien Ämter neu strukturiert, ein Bürgerbüro geschaffen und der Bauhof unter neuer Leitung besser aufgestellt worden. In die Feuerwehr Bad Blankenburg wurde massiv investiert und drei neue Fahrzeuge für zukunftsfähige Feuerwehrstrukturen angeschaffen. Bei allen Investitionen und "Veränderungen" habe man die kommunale Schuldenlast im gleichen Zeitraum kontinuierlich um mehr als 30 Prozent reduzieren können, konstatieren die Freien Wähler.

Neue Herausforderungen im nächsten Jahr

Im Jahr 2024 stehen mit dem Bau der Badewäldchen-Brücke und der Sanierung der Ludwig-Jahn-Straße schon die nächsten zwei großen Projekte vor der Tür. Gemeinsam mit dem gesamten Stadtrat möchte Bürgermeister Mike George auch in den nächsten Jahren die Stadt weiter entwickeln und weiterhin "agieren" statt nur zu "reagieren". Durch die schlechte Finanzlage in der Vergangenheit habe die Stadt an vielen Ecken noch immer einen großen Investitionsstau, den es in den nächsten Jahren strukturiert aufzuholen gelte.

"Der Dauerkrisenmodus in unserem Land in den vergangenen zwei Jahren war hierfür nicht besonders förderlich, dennoch haben wir den Kopf nicht hängen lassen und versucht diese Krisen so gut wie möglich zu bewältigen!" so George. Dabei sei ihm die Zusammenarbeit auch über die Fraktionen hinweg besonders wichtig, wie er in der Sitzung besonders betonte. "Gemeinsam geht Mehr" soll so auch das Motto für eine mögliche zweite Amtsperiode sein.

Der frisch gekürte Kandidat wurde 1974 in Sonneberg geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein Lebensmittelpunkt ist seit über zwei Jahrzehnten Bad Blankenburg. 2018 wurde er erstmals zum Bürgermeister der Fröbelstadt gewählt.