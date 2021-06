Millionen-Investition in zwei Kreisstraßen in Saalfeld-Rudolstadt

Großgeschwenda/Steinsdorf Bau unter Vollsperrung ab Juli zwischen Großgeschwenda und Schlaga sowie zwischen Leutenberg und Steinsdorf geplant. So lange sollen die Straßen gesperrt sein.

Der Bau- und Vergabeausschuss des Kreistages hat in seiner jüngsten Sitzung Aufträge zur Straßensanierung mit einem Umfang von mehr als einer Million Euro für zwei Projekte vergeben. Die Kreisstraße K161 von Großgeschwenda nach Schlaga sowie der dritte Bauabschnitt der K166 Steinsdorf-Leutenberg sollen noch in diesem Jahr saniert werden. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor.

Die K161 soll auf Grund des desolaten Zustandes und einer Verkehrsgefährdung grundhaft ausgebaut werden. Geplant ist zunächst der Ausbau eines Teilabschnittes von rund 650 Metern. Der vorhandene Asphaltbelag weist in diesem Bereich starke Schlaglochbildungen und flächige Asphaltabbrüche auf. Rund 430.000 Euro soll die Sanierung des Abschnitts kosten. Gebaut wird unter Vollsperrung zwischen Juli und Oktober.

Nachdem an der K166 Steinsdorf-Leutenberg 2019 und 2020 bereits die ersten beiden Bauabschnitte realisiert wurden, ist nunmehr die Bauleistung in einem dritten Bauabschnitt geplant. Rund 670.000 Euro soll die Sanierung des 780 Meter langen Straßenabschnitts kosten, der Landkreisanteil beträgt knapp 610.000 Euro. Darin ist zusätzlich die Deckensanierung in der Ortsdurchfahrt Steinsdorf mit einer Länge von 350 Metern enthalten. Gebaut werden soll zwischen dem 5. Juli und Oktober unter Vollsperrung.

