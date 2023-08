Mirko Krüger liest in Rudolstadt

Rudolstadt Am 31. August geht es ab 19 Uhr in der Bibliothek um "Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten"

Am 31. August stellt Mirko Krüger sein jüngstes Buch in der Rudolstädter Stadtbibliothek vor. In „Thüringen - Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“ geht es nicht nur um unseren Freistaat, sondern auch um unser Selbstverständnis. Krüger sagt augenzwinkernd: „Wir Thüringer sind ein bescheidenes Völkchen. Wir prahlen nicht. Uns genügt zu wissen, dass wir der Welt nicht nur Bachs Musik und die Weimarer Klassik beschert haben, sondern auch die Bratwurst – also praktisch die gesamte Hochkultur.“

Mirko Krüger erzählt von einem Land, das als grünes Herz Deutschlands gerühmt wird und in dem ein Kirchturm noch schiefer steht als der Turm von Pisa. Dass Luther auf der Wartburg das moderne Deutsch begründet hat, ist wohlbekannt. Aber wussten Sie auch, dass die älteste bekannte Siedlung der Menschheit hier entdeckt worden ist? Haben Sie schon mal davon gehört, dass Thüringen ein Königreich war? Besonders gern wirft Krüger solche Fragen auf, deren Antwort wir bereits zu kennen glauben. Dann aber, bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass es um die Sache mitunter ganz anders bestellt ist, als angenommen. Der Autor verspricht einen unterhaltsamen wie informativen Abend.

Natürlich kommt auch der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Buch vor. Unter anderem berichtet Krüger von einer in Rudolstadt begründeten Hassliebe. Aus ihr erwuchs nach einigen Jahren die produktivste Dichter-Freundschaft aller Zeiten.

Die Lesung findet am 31. August (Donnerstag) um 19 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Einen Kartenvorverkauf gibt es vor Ort sowie unter stadtbibliothek@rudolstadt.de oder 03672/486424.