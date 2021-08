Guido Berg über einen Saalfelder Spielplatz ohne Kinder.

Es ist schön und gespenstisch zugleich. Samstag, am Vormittag, die Sonne scheint. In einer von Baumkronen überwölkten Ecke meines Saalfelder Plattenbauviertels stehen Tische und Bänke aus massivem Holz. Daneben ein Sandkasten, ausgerüstet mit einer grünen Wasserpumpe.

Es ist kein Denkmal meiner Kindheit, denn wir mussten das Wasser noch mit roten Plastikeimern heranschleppen. Es ist viel besser, es ist der Fortschritt. Spielplatzplaner haben uns die Wasserschlepperei abgenommen. Leider frühstückt an diesem Samstag keine Familie auf den fabelhaften Sitzecken und, schlimmer noch: kein Kind, nirgends.

Es ist eine Szene, wie von Edward Hopper gemalt. 100 Balkone, aber nicht ein spielendes Kind. Dabei gibt es sie, ich weiß es. Sie sitzen an ihren Smartphones, die Eltern gucken Frühstücks-TV. Deshalb hier mein Appell – und zwar an die Großeltern: Zieht Euch die alte Latzhose an. Schnappt Euch die Enkel. Mission Modderpampe! Der Auftrag lautet Kleckerburg!

Wie geht Versteckenspielen? Was haben wir Versteck gespielt! Einige von uns haben sie bis heute nicht gefunden. Schnitzt mit ihnen einen Flitzebogen, einen Katschi und belehrt sie: Nie auf Menschen! Ehrenwort! Es ist gut, wenn sie lernen, was ein Ehrenwort ist. Und lasst sie Wassereimer schleppen. Die Muckis werden sie noch brauchen.