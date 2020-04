Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit 100 km/h durch Saalfeld: 18-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

In Saalfeld hat sich ein 18-Jähriger eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Vorfall habe sich bereits in der Nacht zum Ostersonntag ereignet. Wie die Polizei am Freitag informierte, sei der 18-Jährige mit seinem BMW hinter einem Streifenwagen entgegen der zugelassenen Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße abgebogen.

Als der Jugendliche bemerkte, dass der Streifenwagen ihm folgte, habe er beschleunigt. Der BMW überquerte ungebremst mehrere Kreuzungen, ohne auf Vorfahrtsregelungen zu achten. Erst durch Hilfe eines weiteren Streifenwagens sei es gelungen, den 18-Jährigen zu stoppen.

Einen plausiblen Grund für sein riskantes Verhalten mit Höchstgeschwindigkeiten um die 100km/h habe der Fahrer nicht angeben können, ein durchgeführter Alkohol- und Drogentest verlief negativ.

Gegen den 18-Jährigen laufen nun strafrechtliche Ermittlungen wegen eines verbotenen Rennens auf öffentlichen Straßen. Zeugen oder Personen, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.