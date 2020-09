Mit 115 km/h durch Bad Blankenburg - Nach Fahrradsturz auch noch Geld gestohlen

„Spitzenreiter“ mit 115 km/h durch Bad Blankenburg

Nach einer Bürgerbeschwerde über zu schnell fahrende Verkehrsteilnehmer wurde am 19. September in der Rudolstädter Straße in Bad Blankenburg im Zeitraum von 19 Uhr bis 1 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei wurden 37 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. 34 Verwarngelder wurden erhoben und drei Anzeigen, zwei davon mit Fahrverbot, gefertigt. Der „Spitzenreiter“ war ein Pkw-Fahrer, der innerorts bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, mit 115 km/h gemessen wurde.

Betrunkener Kradfahrer gestürzt

Am 20. September fuhr ein 21-Jähriger mit einem Kleinkraftrad von der B 281 kommend in Richtung Lositz. In einer leichten Linkskurve kam dieser von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem herausragenden Gullideckel und verletzte sich durch den Sturz. Eigenen Angaben nach kam dem Kradfahrer laut Polizei auf dessen Fahrbahnseite ein Pkw entgegen, so dass er nach rechts ausweichen musste. Der Pkw fuhr anschließend weiter. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Kradfahrer ein Atemalkoholwert von 1,76 Promille festgestellt werden. Das Kleinkraftrad wurde beschädigt. Zeugen, die Angaben zum Unfall und insbesondere zum entgegenkommenden Pkw machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

Bei Fahrradsturz Handtasche entwendet

Saalfeld. Freitag gegen 15:15 Uhr stürzte eine 41-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Stauffenbergstraße in Saalfeld-Gorndorf. Grund dafür war laut Polizei das verkehrswidrige Entgegenkommen eines weißen Pkw auf ihrer Fahrbahnseite, so dass die Frau gegen die Bordsteinkante fuhr und zu Fall kam. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Weiterhin nutzten offensichtlich zwei zufällig vorbeilaufende Männer (ca. 18 - 20 Jahre alt) die Situation der durch den Sturz leicht verletzten Radfahrerin aus und entwendeten auch noch aus deren Handtasche ca. 100 Bargeld und zwei EC-Karten. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an den Inspektionsdienst Saalfeld unter 03671-560.

Weitere Meldungen der Polizei für Ostthüringen