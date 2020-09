Mit 130 „Sachen“ durch Bad Blankenburg gerast

Bad Blankenburg. Mit 130 „Sachen“ ist ein Fahrzeugführer am Freitag in Bad Blankenburg geblitzt worden – bei zulässigen 50 Stundenkilometern.

Wie die Polizei in Saalfeld am Montag mitteilte, wurde am Freitag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Rudolstädter Straße der Fröbelstadt durchgeführt. Bei mehr als 2000 Fahrzeugen wurde die Geschwindigkeit gemessen.

„Es wurden insgesamt 117 Verstöße festgestellt“, informierte ein Sprecher über die Ergebnisse. Bei 115 Verstößen handelte es sich um Verwarngeldverfahren, die zwei übrigen ziehen Anzeigen und somit Bußgeldverfahren nach sich. Darunter befindet sich auch der Raser, der innerorts mit 130 Stundenkilometern unterwegs war. Den Mann erwartet nun mindestens ein Fahrverbot.