Mit dem Ende der Pandemie gehen auch die Sterbezahlen in Saalfeld-Rudolstadt zurück

Saalfeld/Rudolstadt Im ersten Quartal dieses Jahres sind im Landkreis so wenige Menschen verstorben, wie seit 2018 nicht mehr - Geburtenzahl weiter sehr niedrig

Die gute Nachricht zuerst: Die Übersterblichkeit, die in den Corona-Jahren im Landkreis bei etwa 15 Prozent lag, ist vorbei. Mit dem Ende der Pandemie, in deren Folge mehr als 600 Landkreisbewohner im Zusammenhang mit dem Virus verstorben sind, hat sich auch die Zahl der Sterbefälle normalisiert. Die schlechte Nachricht gleich hinterher: Die Zahl der Geburten hat nicht wirklich angezogen.

Ausweislich der in dieser Woche veröffentlichten Zahlen des Thüringer Landesamtes für Statistik sind von Januar bis März im Kreis Saalfeld-Rudolstadt 442 Frauen und Männer verstorben. Das sind 46 weniger, als ein Jahr zuvor, und gut 100 weniger als im ersten Quartal des Jahres 2021, als die Coronawelle ihren ersten Höhepunkt in Südostthüringen erreicht hatte. So wenige Todesfälle wie 2023 gab es letztmals vor fünf Jahren, als nur Fachleute wussten, was Corona ist.

Deutlicher Sterbeüberschuss von Januar bis März

Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis hatte sich von 1650 im Jahr 2019 über 1765 (2020) auf den Spitzenwert von 2073 im Jahr 2021 dramatisch gesteigert. Im vorigen Jahr war sie erstmals wieder auf 1829 gesunken. Die Entwicklung für dieses Jahr, da die Pandemie für beendet erklärt wurde, deutet auf weiter sinkende Todeszahlen hin. Nicht zufällig wurde nach der Warn-App zum 1. Juni auch das Covid-19-Dashboard des RKI eingestellt, einen Monat später folgte auch der Pandemie-Radar. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt deutschlandweit aktuell bei zwei Covid-19-Fällen pro 100.000 Einwohnern, in Thüringen sogar noch darunter.

Wenig Anlass zu Optimismus bezüglich einer Besserung der schwierigen demographischen Situation in Saalfeld-Rudolstadt gibt die Zahl der Geburten. 150 Neugeborene im ersten Quartal diesen Jahres sind zwar elf mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, aber eben auch der zweitniedrigste Wert der vergangenen zehn Jahre. Somit sind im Landkreis von Januar bis März fast 300 Menschen mehr gestorben, als neu geboren wurden.