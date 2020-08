Mit der Bahn zum Tag der Sommerfrische nach Katzhütte

Die Schwarztalbahn führt am Sonntag in die Sommerfrische nach Katzhütte.

Rottenbach. Höhepunkte der Bahnfahrt von Rottenbach nach Katzhütte sind der „Lange Tisch der regionalen Produkte“ am Bahnhof Rottenbach und ein Erzählsalon im Schlosspark.

Am 17. August 1900 wurde die Schwarzatalbahn von Rottenbach nach Katzhütte eröffnet, womit auch der Fremdenverkehr in der Region einen deutlichen Aufschwung nahm. Aus Anlass dieses 120-jährigen Jubiläums wurden jetzt großformatige Infotafeln an allen Bahnhöfen der Strecke installiert, die mit vielen historischen Bildern über die Entwicklung von Bahn und Sommerfrische informieren und zugleich aktuelle Hinweise bieten.