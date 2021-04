Mit der Schreckschusswaffe durch Saalfeld - Supermarkt-Mitarbeiter von Kunden verprügelt

Saalfeld Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall im Supermarkt. Das sind die Meldungen der Polizei für Saalfeld

Am Dienstagabend ist ein 27-Jähriger in Saalfeld kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten dabei fest, dass er eine Schreckschusswaffe mit sich führte und außerdem eine kleinere Menge Cannabis dabei hatte.

Anschließend erfolgte die Wohnungsdurchsuchung bei dem wegen zahlreicher Delikte vorbestraften und polizeibekannten Mann. Auch hier wurde man fündig und es konnten u. a. Gegenstände, die offensichtlich aus vergangenen Diebstahlshandlungen stammen, Aufbruchswerkzeug, sowie weitere Drogen sichergestellt werden.

Nach Abschluss der mehrstündigen Maßnahmen wurde der Mann schließlich vorläufig wieder auf freien Fuß gesetzt.

Supermarkt-Mitarbeiter verprügelt

Am Mittwochabend ist es zu einer Auseinandersetzung in einem Einkaufsmarkt in der Rathenaustraße in Saalfeld gekommen. Laut Polizeiangaben wurde ein männlicher Kunde hier durch das Personal darauf aufmerksam gemacht, dass er bitte einen Einkaufswagen nutzen oder stattdessen den Markt verlassen solle.

Dabei kam es zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren weiteren Verlauf der Mann einen 54-jährigen Mitarbeiter des Marktes schlug und trat. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß, ungefähr 50 bis 60 Jahre alt und hat eine normale, schlanke Statur. Der dunkel gebräunte Mann hat kurze, weiß-graue Haare und trug zur Tatzeit ein oliv grünes Hemd bzw. Jacke, eine Arbeitshose und eine silberne Umhängetasche.

Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die zur Identifizierung des Täters beitragen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld unter Telefon: 03671 56 0 oder per E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de zu melden.