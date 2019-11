„Mit Farbe“ in der Zahnarztpraxis

Das Künstler-Ehepaar Sabine und Friedrich Rittweger stellt in der Zahnarztpraxis von Gabriele Süss in Saalfeld aus. Eröffnung der Exposition „Mit Farbe“ ist am Freitag, dem 15. November, um 18 Uhr.

Ist das besser, wenn ein Künstler mit einer Künstlerin verheiratet ist? „Keine Ahnung“, meint Friedrich Rittweger lachend, „ich war noch nie mit einer Nicht-Künstlerin verheiratet“. Aber ja, ergänzt er, es ist schon schön, eine Künstlerin „als Korrektiv“ des eigenen Schaffens in der Nähe zu haben. Mal bestärke sie ihn. Und mal sagt sie, wie sie einwirft: „Werde nicht so naturalistisch!“ Damit meint sie, dass ihr Mann, aber oft auch sie selbst, in ihrem Malen zu detailreich werden: „Was man nicht braucht, kann man weglassen.“

„Gemeinsames Bild,was soll das werden?“

Sabine und Friedrich Rittweger kommen aus Göringen bei Eisenach. Am Freitag, dem 15. November, eröffnen sie eine gemeinsame Ausstellung in der Zahnarztpraxis von Gabriele Süss. Beginn ist um 18 Uhr. Die Laudatio hält Cornelia Becker-Lamers. Jana Bauer spielt auf der Mandoline. Das Künstlerpaar hat die Ausstellung „Mit Farbe“ genannt. Sie verwendet Tempera-Farben mit Ei als Bindemittel, er malt mit Acryl- und mit Wasserfarben. Auf die Frage, ob sie auch mal gemeinsam ein Bild gemalt haben, antwortet er, wieder lachend: „Ein gemeinsames Bild, was soll das werden?“

Doch dann fällt ihm ein, dass sie vor langer Zeit einmal ein Wandbild zusammen gemacht haben.

Zahnarztpraxis Gabriele Süss, Darrtorstraße 3, Vernissage heute 18 Uhr