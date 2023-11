Mit Herzblut für soziale Belange eingesetzt: Awo Rudolstadt ehrt engagierte Mitarbeiter

Mitgliederversammlung der Awo Rudolstadt am 3.11.23 der festlich geschmückten Aula der Friedrich-Adolf-Richter-Schule.

Rudolstadt. Awo Rudolstadt ehrt in ihrer Mitgliederversammlung engagierte Mitarbeiter und blickt in die Zukunft.

Rund 160 Mitglieder und Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Rudolstadt trafen sich am vergangenen Freitag in der festlich geschmückten Aula der Friedrich-Adolf-Richter-Schule, um das vergangene Jahr zu reflektieren, engagierte Mitglieder und Mitarbeiter zu ehren und gemeinsam in die Zukunft zu blicken.

Ehrengäste, darunter Jörg Reichl, Bürgermeister der Stadt Rudolstadt, sowie Katja Glybowskaja, Geschäftsführerin und Vorstandsmitglied des Awo Landesverbands Thüringen e. V., waren ebenfalls anwesend und hielten laut einer Pressemitteilung inspirierende Reden, die die Bedeutung der Awo in der Region würdigten. Der Abend begann mit einer Begrüßung der Anwesenden durch Petra Rottschalk, die Vorstandsvorsitzende der Awo Rudolstadt sowie Hans-Heinrich Tschoepke, den Geschäftsführer der Awo Rudolstadt. Anschließend gab es einen kurzen Rückblick auf die Aktivitäten und Projekte des vergangenen Jahres, die erstmals in einem Verbandsbericht zusammen- gefasst wurden. Im Anschluss folgten der Bericht des Vorstandes und die Ausführungen der Revisionskommission, die für die Transparenz und die Finanzkontrolle des Vereins verantwortlich ist.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen der Mitgliedschaft-Jubiläen, bei denen langjährige Mitglieder für ihre Treue und ihr Engagement ausgezeichnet wurden.

Anerkennung für sozialen Einsatz

Besondere Anerkennung wurde den ehrenamtlich Engagierten und den hauptamtlich Beschäftigten zuteil, die sich mit Herzblut für die sozialen Belange der Awo Rudolstadt einsetzen.

Für musikalische Umrahmung sorgten Anton, ein Schüler der Friedrich-Adolf- Richter-Schule, der mit Gitarre und Stimme die Gäste begeisterte sowie Denise Hoffmann, Erzieherin im Kindergarten Knirpsenland.

Die Mitgliederversammlung der Awo Rudolstadt sei nicht nur ein Abend des Rückblicks und der Wertschätzung gewesen, sondern auch eine Gelegenheit, die Pläne und Ziele für die kommenden Jahre zu diskutieren, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red