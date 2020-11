Mit knapp 100 km/h durch Leutenberg gerast

Aufgrund von Bürgerbeschwerden wegen überhöhter Geschwindigkeit führte die Polizei bereits am vergangenen Freitag auf der B90 in Leutenberg im Landkreis Saalefeld-Rudolstadt eine Geschwindigkeitsmessung durch. Wie die Polizei am Dienstag informierte, wurden dabei 33 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche überwiegend im Verwarngeld-Bereich angesiedelt waren.

In einem Fall kam es zur Erhebung eines Bußgeldes, wobei dieser Fahrer neben einem empfindlichen Bußgeld auch mit zwei Punkten im Verkehrszentralregister sowie einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen müsse. Die bei ihm gemessene Geschwindigkeit habe 97 km/h betragen.

Ebenfalls wegen Beschwerden von Anwohnern hat die Polizei am Montag in Zollgrün im Saale-Orla-Kreis Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. In Fahrtrichtung Tanna passierten im Laufe des Nachmittags über 370 Fahrzeuge die Messstelle bei erlaubten 50 km/h (für Lkw 30 km/h) innerorts. Dabei wurden 18 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche überwiegend im Verwarngeld-Bereich angesiedelt waren. In einem Fall kam es zur Erhebung eines Bußgeldes. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug bei den Pkw 72 km/h, bei den Lkw 54 km/h.