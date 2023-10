Mit Moritz, Lotte und dem Polizeiorchester sicher zur Schule

Das Thüringer Polizeiorchester spielt vor mehr als 200 Kindern aus fünf Grundschulen im Festsaal des Stadtmuseums in Saalfeld.

Saalfeld. Saalfelder Erstklässler erlebten erstmalig diese „kulturelle Prävention“ im Festsaal des Stadtmuseums in Saalfeld.

Das Thüringer Polizeiorchester spielte am Mittwochvormittag im Festsaal des Stadtmuseums in Saalfeld vor mehr als 200 Erstklässlern aus fünf Grundschulen des Bereichs Saalfeld. Unter anderem kamen sie sogar aus Dittrichshütte und Schmiedefeld um „eines der ältesten Orchester in ganz Deutschland“ zu erleben, wie der Moderator des Vormittags, Steffen Wolf, mitteilt.

Der Dirigent Jan Michael Horstmann ist seit September 2019 Chefdirigent der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie in Schönebeck an der Elbe und stand am Mittwoch - ohne eine vorherige gemeinsame Probe - mit dem Thüringer Polizeiorchester auf der Bühne. Steffen Wolf war selbst beeindruckt von der guten Zusammenarbeit.

Saalfeld erlebte erstmalig diese „kulturelle Prävention“, denn es ging nicht nur um Orchestermusik. Erzählt wurde von Steffen Wolf die Geschichte von Lotte und Moritz, die durch die Musik stimmungsvoll unterstrichen wurde.

Lotte und Moritz sind zwei Erstklässler, die ihren Schulweg nach anfänglicher Unterstützung ihrer Eltern nach einigen Tagen allein bewältigen. Die Kinder singen und klatschen schon mit, nachdem sie schnell lernten: „Schau nach links, schau nach rechts und gleich noch mal nach links.“ An einem regnerischen Herbsttag jedoch, reicht das für Moritz nicht aus. Er übersieht dennoch ein Auto, das stark abbremst und das Quietschen der Reifen erschreckt den Jungen so sehr, dass er zur Seite springt. Bis auf einen Schock und ein paar Kratzer an den Händen fehlt ihm aber glücklicherweise nichts. Diese Erfahrung hat alle ein bisschen reifer gemacht - und vorsichtiger. Und die Freundschaft von Lotte und Moritz ist sogar noch ein wenig tiefer geworden.

Die Idee zu diesem Verkehrs-Präventions-Konzert hatten Steffen Wolf und der eigentliche Orchesterleiter Christian Beyer, der krankheitsbedingt am Mittwoch ausfiel. „In der Coronazeit kam uns der Gedanke dazu, alle Stücke wurden dann extra komponiert. Die Lieder gibt es nicht auf CD oder im Internet zu hören, sondern wirklich nur bei uns“, erklärte Wolf im Anschluss. Seit dem vergangenen Jahr wird es in ganz Thüringen vor Schulklassen aufgeführt. Einmal im Jahr soll auch Saalfeld im Kalender des Polizeiorchesters stehen.