Susanne Linke (links) und Jacqueline Steffens vom Marktkauf in Saalfeld zeigen eine Auswahl der Pyrotechnik für den Jahreswechsel.

Landkreis. Das Silvesterfeuerwerk steht wieder bevor. Tierhalter können viel tun, ihren Vierbeinern die Silvesternacht so stressfrei wie möglich zu gestalten.

Mit Mozart durch die Knallerei

Sie ist ebenso beliebt, wie umstritten: Die Silvesterknallerei. Neben ihrer allgemeinen Sinnhaftigkeit sehen Knallerkritiker auch wildlebende und Haustiere im Fokus. Dass Hund, Katze und Co. für die optischen und akustischen Reize des pyrotechnischen Spektakels besonders empfindsam sind, gilt als erwiesen. Konrad Egerer ist Vorsitzender im Tierschutzverein Saalfeld und Umgebung e. V. und hat eine ganz klare Forderung: „Die Knallerei zu Silvester sollte komplett verboten werden! Rund 90 Prozent der Tiere leiden einfach nur darunter“. Ein Verbot sei durchaus auch dem Menschen zuliebe sinnvoll. „Warum muss das eigentlich sein? Die Raketen pusten Feinstaub in die Luft und es ist unfallträchtig“ sagt er. „Wenn man so eine 100er-Batterie abfeuert, kommt man sich ja vor wie vor einer Nebelwand!“

Tierschutzverein plädiert für Knallerverbot Seit 1976 hat der Gorndorfer immer Katzen besessen. Selbst verzichtet der Tierfreund konsequent auf die Pyrotechnik zum Jahreswechsel - zumindest im Außenbereich. „Kleinere Sachen für drinnen, etwa Tischfeuerwerke, sind in Ordnung, nicht so laut und vor allem viel besser kontrollierbar“, findet er. Wenn die Familie um Mitternacht eines anzündet, wird der Stubentiger kurzzeitig im Bad oder Schlafzimmer verwahrt. Das habe sich bewährt und empfiehlt er auch anderen Tierhaltern. Schließlich könne man selbst so vernünftig sein, wie man wolle, wenn rundherum trotzdem jeder nach Herzenslust knalle. „Aber Hunde haben etwa das hundertfache unseres Hörvermögens, für sie ist es noch viel schlimmer. Manche bekommen ja schon bei einem Gewitter Panik. Wie schlimm muss da erst Silvester sein?“ Doch auch für Katzen bestehe Gefahr: „Freigänger können derart verschreckt werden, dass sie ausreißen und nicht wieder zurückkehren“. Sein Credo bleibt klar: „Keine Böller! Das kann ruhig auch so in der Zeitung stehen...“ Haschkekse und Wiener Klassik helfen gestressten Hunden Nicht weit entfernt hat die international tätige Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ aus Österreich ihren Stützpunkt für den Landkreis. Vorsitzende und Hundemutter Pia Lieske vertritt in der Knallerfrage einen etwas weniger kategorische Standpunkt. Ihrer Meinung nach lasse sich das rituelle Feuerwerk zur Begrüßung des neuen Jahres nie wirklich verbieten. Sie setzt neben der eigenen Vernunft von Frauchen und Herrchen auch auf die richtige Vorbereitung der Tiere, insbesondere von Hunden. „Viele Apotheken, der Tierbedarfshandel und Tierärzte halten verschiedene gut verträgliche Präparate bereit“, sagt sie. So gebe es Beruhigungsmittel, die den Gehörsinn dämpfen, den Hund aber sonst nicht beeinträchtigen. Auch mit Haschkeksen hat Lieske gute Erfahrungen gemacht. „Die sind ohne den Wirkstoff THC“, stellt sie klar. Ihre beiden Hunde, die beide aufgrund ihrer problematischen Biografie verhaltensauffällig waren, bekämen seit vier Wochen täglich drei Kekse. Nicht zu sehr bemuttern Als Vorbereitung auf eine möglichst stressarme Silvesternacht nennt die junge Saalfelderin aber auch eher ungewöhnlich anmutende Methoden. „Es gibt sogar extra CDs für Hunde mit beruhigender Musik“, verrät sie. Selbst schwört sie auf einen Radiosender mit Klassikschwerpunkt der unter anderem mit klassischen Violinenstücken, etwa von Mozart, ebenfalls Anspannung abbauen soll. „Die meisten Tierhalter, die ich kenne, knallern selbst nicht oder kaum“, sagt Pia Lieske. Sie werde es wie jedes Jahr ebenso handhaben und auf den Brauch verzichten. In der heißen Phase rät sie außerdem dazu, den Hund nicht zu sehr zu bemuttern, zu streicheln oder auf den Schoß zu nehmen. „So etwas verstärkt meist nur den aktuellen Impuls des Tieres“. Freilich sei aber jedes Tier individuell.