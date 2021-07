Mit Offenheit gegen Gerüchte

Heike Enzian über die Zukunft der Agrargenossenschaft Teichel.

Die Agrargenossenschaft Teichel hat in der Vergangenheit vor allem durch positive Nachrichten auf sich aufmerksam gemacht: mit Investitionen, zahlreichen Auszeichnungen, unter anderem für Tierschutz, als erfolgreicher Ausbildungsbetrieb. Nun die Nachricht von der Insolvenz.

Damit sprudelt erfahrungsgemäß auch schnell die Gerüchteküche. Von Tiertransportern auf dem Gelände ist die Rede, von Misswirtschaft, von Entlassungen. Die Geschäftsführung hält dagegen und spielt mit offenen Karten. Auch und gerade gegenüber den Genossenschaftsmitgliedern, die sich angesichts der Lage natürlich um ihre Anteile sorgen und sich fragen, was diese in Zukunft noch wert sind. Was mit Blick auf den geschichtlichen Hintergrund auch nachvollziehbar ist.

Einen Landwirtschaftsbetrieb kann man nicht einfach abschalten wie eine Maschinenhalle. Jetzt eine Lösung zu finden, ist das Ziel aller Beteiligten. Nicht verscherbeln oder zerstückeln, sondern die Werte erhalten – das ist die Devise. Das sehen zum Glück auch die externen Sanierer so.

Dass die Landwirte eine große Solidarität in der Region spüren, tut gut. Handwerker, Lieferanten und Genossenschaftsmitglieder setzten auf Unterstützung statt Konfrontation. So kann es mit der Sanierung gelingen.

