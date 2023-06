Mit Tupfer im Mund und Katheter: Polizei bringt alkoholisierte Frau zurück ins Krankenhaus

Die Empfangshalle des Bahnhofs in Saalfeld. Hier gab es am Dienstag Nachmittag einen Polizeieinsatz auf dem Bahnsteig zwischen den Gleisen 3 und 4.

Saalfeld. Dieser Vorfall hat für Aufregung auf dem Saalfelder Bahnhof gesorgt. Polizisten mussten zu Hilfe eilen.

Aufregung am Dienstagnachmittag auf dem Bahnsteig zwischen den Gleisen 3 und 4 des Saalfelder Bahnhofs. Mehrere Polizeibeamte brachten gegen 14.30 Uhr eine offensichtlich alkoholisierte Frau zum Aufzug und geleiteten sie Richtung Ausgang.

Am Mittwoch sorgte die Pressestelle der Bundespolizei in Erfurt für Aufklärung. Demnach mussten die Polizisten am Bahnhof der Feengrottenstadt zu Hilfe eilen, "da dort eine augenscheinlich nicht in einem ansprechbaren Zustand befindliche Frau auf dem Bahnsteig 3/4 ziellos herumirrte".

56-jährige Deutsche irrt auf dem Bahnsteig herum

Die Bundespolizisten vermuteten, dass die 56-jährige Deutsche Alkohol konsumiert hatte. Dies habe die Frau nach mehreren Ansprechversuchen durch Kopfnicken bestätigt. "Zudem hatten die Beamten den Anfangsverdacht, dass die Frau aus einem Krankenhaus abgängig gewesen sein könnte, da sie noch einen medizinischen Tupfer im Mundraum hatte und sich ein Katheter am Körper befand", heißt es weiter. Nachforschungen in einem Klinikum hätten dann diese Annahme bestätigt.

Die Frau wurde nach Anforderung von Sanitätern wieder ins Krankenhaus gebracht.

