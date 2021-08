Mitmach-Aktionen am Technischen Denkmal in Lehesten

Lehesten. Mehr erfahren über Schiefer und Wasser kann man bei Mitmach-Angeboten am Technischen Denkmal Lehesten am 19. August.

Das Team des Technischen Denkmals in Lehesten und die Naturparkverwaltung bieten am Donnerstag, 19. August, von 10.30 bis 15.30 Uhr im Stundentakt verschiedene Mitmach-Angebote zu den Themen Schiefer und Wasser (jeweils etwa 30 Minuten) für alle Altersgruppen an. Treffpunkt ist das neue BNE-Mobil direkt neben dem Mannschaftshaus.

Zusätzlich zeigen Sachverständige der Saalfelder Pilzgruppe die Vielfalt der heimischen Pilze an einem Stand von 13 bis 16 Uhr.