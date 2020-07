Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mitmachtheater an den Thüringer Bauernhäusern in Rudolstadt

Mindestabstand, Mund-Nasen-Schutz bei zu großer Nähe und eine Beschränkung der Zahl der Teilnehmer sind weiter die Rahmenbedingungen für öffentliche Veranstaltungen. Damit fallen die großen Feste, die sonst um diese Zeit hier gefeiert werden, unter den Tisch. Ein paar Angebote für Kulturfreunde gibt es trotzdem. Hier unsere Auswahl.

Rudolstadt: Geschichten für Kinder aus dem Zauberkoffer

Jeder lässt sich gern Märchen erzählen. Doch was wäre, wenn die Geschichten plötzlich lebendig werden? Was wäre, wenn wir von einer Sekunde auf die andere Teil dieser Geschichten sind? Am Freitag und Samstag lädt der Theater-Spiel-Laden erstmals zum Mitmachtheater für Kinder in den Garten der Thüringer Bauernhäuser ein. Der Märchenerzähler Friedolin von Greifenstein, dargestellt von Chris Henkel, öffnet seinen geheimnisvollen Zauberkoffer. Er entführt das Publikum auf eine magische Reise in die wunderbare Welt der Feen, Hexen, Zwerge und Räuber. Die kleinen und großen Leute bezieht er in sein lustvoll improvisiertes Theaterspiel ein, um sie kreativ an den Märchen mitwirken zu lassen.

Violinsonaten von Mozart auf Schloss Kochberg

Am Sonnabend, 17 Uhr, stehen auf Schloss Kochberg Violinsonaten von Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm. Das Konzert, gespielt von Hartmut Schill, Violine, und Frank-Immo Zichner, Klavier, ist Teil des Spielplans zum Beethoven-Jahr. Wegen des in Zeiten von Corona erforderlichen Abstands findet das Konzert nicht im Theater, sondern auf dem Theaterplatz statt. Bisher erfolgte Reservierungen für die Veranstaltungen sind nach wie vor gültig. Die Theaterleitung bittet die Besucher, sich für alle Wetter-Kapriolen zu rüsten und die Karten um 16 Uhr abzuholen.

Führungen und ein feenomenaler Ausflug in Saalfeld

In Saalfeld gibt es am Wochenende jede Menge Führungen, sowohl in den Feengrotten, als auch in der Stadt. Eine neue Krimi-Stadtführung ist bereits ausverkauft, am Bergfried geht es am Sonntag ab 14 Uhr durch die Villa im Park. Im Feenweltchen startet um 13 Uhr ein feenomenaler Ausflug und am Abend gibt es an den Grotten die Fledermausnacht. Für Kurzentschlossene: Zwei freie Plätze gibt es noch für eine Saalfelder Bierkellerführung am Freitag um 18 Uhr.