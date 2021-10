Mittig auf der Straße unterwegs - Gegenverkehr muss ausweichen

Meuselbach/ Bad Blankenburg/ Rudolstadt. Das sind die Polizeimeldungen für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt.

Am Freitag gab es auf der Landesstraße hinter dem Ortsausgang Meuselbach einen Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort, erklärt die Polizei in einer Meldung. Einer Fahrerin kam in einer Kurve ein Lkw mit Anhänger entgegen, welcher laut Polizei mittig fuhr. Infolgedessen musste die Geschädigte ausweichen und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Lkw Fahrer entfernte sich, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen, heißt es weiter. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/561504 zu melden.

Graffiti in Bad Blankenburg gesprüht

Vier Jugendliche sprühten am Freitag im Zeigerheimer Weg in Bad Blankenburg auf einem Spielplatz Graffiti. Nach Zeugenmeldung nahm die Polizei die Fahndung auf und konnte vier Jugendliche im Alter von 16 bis 26 Jahren in Tatortnähe feststellen. Die räumten die Schmierereien ein, heißt es in einer Polizeimeldung. Möglicherweise kommen die Jugendlichen auch für mindestens eine weitere Sachbeschädigung durch Graffiti im Bereich der Rudolstädter Straße in Frage - dies wird gegenwärtig ermittelt. Zum Abschluss erhielten die Vier einen Platzverweis.

Auto geschrammt und weggefahren

Am Freitag, 15. Oktober 2021, entfernte sich ein Unfallverursacher in Rudolstadt in der Ludwigstraße vom Unfallort. Die Geschädigte parkte ihren VW Golf, Farbe Grau, mit dem Heckteil zur Ludwigstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren rechten Stoßfänger fest. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr beim Ein- oder Ausparken gegen den Pkw der Geschädigten und entfernte sich im Anschluss, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

