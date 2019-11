Weisser Ring Mobbing an Schulen: Mit dem Handy kommt auch die Gefahr

Mobbing an Schulen: Mit dem Handy kommt auch die Gefahr

Wie fühlt sich Mobbing an? Und was kann man tun, damit es erst gar nicht dazu kommt? An hiesigen Schulen ist das ein präsentes Thema.

Das Urania-Theater aus Chemnitz greift es auf und zeigt mit einem Puppenstück kindgerecht, welche Folgen es haben kann und wie man richtig reagiert. Grundschüler aus Schwarza und Rudolstadt haben es bereits gesehen. Weitere Schulen im Landkreis werden folgen. Initiator ist der Weisse Ring. Wir sprachen mit dem Leiter der Außenstelle Saalfeld-Rudolstadt, Jörg Doberenz.

Herr Doberenz, der Weisse Ring ist bekannt als Opferhilfsorganisation. Jetzt organisieren Sie Theaterstücke für Grundschüler. Warum?

Prävention ist neben Opferhilfe ein wichtiges Betätigungsfeld unserer Organisation. Ob Enkeltrick oder Diebstahl - wir informieren, wie man sich schützen kann. Wir haben uns vorgenommen, auf diesem Gebiet noch aktiver zu werden, das war unsere Motivation.

Warum ausgerechnet das Thema Mobbing an Schulen?

Weil es jeden treffen kann. Die Schulen gehen sehr aktiv mit dem Thema um. Da sind wir auf offene Ohren gestoßen. Wir haben das Thema bewusst in die Grundschulen getragen. Hier ist es noch nicht so gravierend, aber hier nimmt die Problematik ihren Anfang. Etwa die Hälfte der Grundschüler hat ein Handy, ab der fünften Klasse nimmt der Umgang schlagartig zu. Dann hat fast jeder eins. Damit ist das Thema allgegenwärtig.

Laut einer aktuellen Statistik wurden bereits drei Viertel aller Schüler der fünften Klassen gemobbt oder kennen jemanden, dem das passiert ist. In der Grundschule sind es zwölf Prozent. Es ist also genau die Zeit, in der das Thema hoch kommt.

Was macht es so schwierig, mit dem Thema umzugehen?

Mobbing im Netz ist etwas ganz anderes als beispielsweise die Auseinandersetzung auf dem Schulhof, bei der sich die Kinder gegenüberstehen und danach auseinandergehen.

Das Netz ist anonym und permanent präsent. Die Auswirkungen sind gravierend. Das Problem ist, dass häufig der Gemobbte die Konsequenzen zieht und zum Beispiel die Schule wechselt, nicht derjenige, der mobbt.

Wie waren die Reaktionen an den Schulen?

Durchweg positiv. Klassen haben Mobbing zum Projektthema gemacht und sich weiter damit auseinandergesetzt. Es geht ja nicht nur um die Ausgrenzung in der Klasse. Es hängt ja noch viel mehr damit zusammen. Der Umgang mit den Medien, mit persönlichen Daten und Fotos allgemein, bis hin zur sexuellen Anbahnung mit Kindern.

Geht es mit diesem Programm weiter?

Ja, im Dezember sind Aufführungen an den Grundschulen in Leutenberg und Kaulsdorf geplant. Finanziert wird das Ganze über Spenden. Für die ersten drei Veranstaltungen konnten wir die Summe aufbringen, für die beiden Kommenden brauchen wir noch Unterstützer.

Ist Mobbing auch ein Schwerpunkt in Ihrer täglichen Arbeit mit Kriminalitätsopfern?

Aktuell haben wir dazu keinen konkreten Fall. Die meisten Menschen, die sich an uns wenden, sind Opfer häuslicher Gewalt. Es gibt auch Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern, Internetkriminalität, von Heiratsschwindlern oder Gelderpressern.

Wie viele Fälle bearbeitet Ihre Außenstelle pro Jahr?

Im Durchschnitt 25. Die Arbeiten teilen sich fünf ehrenamtliche Mitstreiter. Unsere Aufgabe ist es nicht, einen Anwalt oder Psychologen zu ersetzen. Uns geht es vielmehr darum zu informieren, wohin sich Betroffene wenden können. Wir wollen dafür die Lotsen sein. Das setzt aber Mitwirkung voraus.

Wie finden die Betroffenen zu Ihnen?

Häufig suchen sie den Kontakt zu uns, bevor die Straftat überhaupt angezeigt ist. Wir drängeln dann nicht, weisen aber schon darauf hin, dass irgendwann der Gang zur Polizei folgen muss. Der Weisse Ring ist ein Baustein von vielen Hilfsangeboten, die es gibt. Wir können relativ schnell und unbürokratisch helfen. Wir begleiten zu Ämtern oder der Polizei. Und ja, wir können auch finanziell helfen. Die Opferhilfe wird über Buß- und Spendengelder finanziert. Eine Mail oder ein Anruf genügen, dann melden wir uns in der Regel innerhalb der nächsten 24 Stunden bei den Betroffenen.

Kontakt: wr-saalfeld-rudoltadt@web.de, Telefon 0151/ 55164685