Am 30. März 2019 wurde die Hörbarkeit einer Sirene in Sitzendorf aufwendig getestet. Zum bundesweiten Warntag am Donnerstag wird es im ganzen Land laut.

Mobile Sirenen und Lautsprecher am Warntag in Saalfeld

Saalfeld Am Donnerstag werden Apps, Handy, Radio, Fernsehen und Sirenen getestet - Feengrottenstadt mit Besonderheit

Am Donnerstag findet ein bundesweiter Warntag statt – auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Um 11 Uhr werden verschiedene Warnmittel getestet. So werden alle an das Modulare Warnsystem (MoWaS) angeschlossenen Warnmittel und Warnmultiplikatoren ausgelöst. Dies umfasst insbesondere auch die Warn-Apps NINA, KATWARN und BIWAPP. Erstmals wird zudem die Warnung per Cell-Broadcast verbreitet. Dies ist eine neue Technologie, die direkt Smartphones mit aktuellen Betriebssystemen ansteuert. So können auch ohne installierte Warnapps Mobiltelefone alarmiert werden.

Ergänzend zu den Maßnahmen des Bundes wird im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nach der Veröffentlichung der offiziellen Warnmeldung des Bundes laut einer Mitteilung der Kreisbehörde bei allen vorhanden Sirenen ein Probealarm ausgelöst. Zusätzlich ist es geplant, an zwei Stellen im Stadtgebiet von Saalfeld zwei mobile Sirenen auszulösen und anschließend per Lautsprecher eine Warnmeldung abzuspielen. Dies sei nötig, da in Saalfeld keine stationären Sirenen vorhanden sind.

Nachbarn sollen über Probealarm informiert werden

Die Auslösung über MoWaS erfolge ausschließlich durch den Bund, um die Funktionsfähigkeit der bundesweiten Auslösung unter realistischen Bedingungen zu erproben. Hierzu sendet das BBK-Nationale Warnzentrale am 8.12.2022 eine Warnmeldung für das gesamte Bundesgebiet. Die Überschrift im Auslösetext lautet „Bundesweiter Warntag 2022 - Probewarnung“. Der Text der Warnmeldung ist „In Deutschland findet heute der Warntag 2022 mit einem bundesweiten Probealarm für alle Warnmittel statt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung“.

Die Handlungsempfehlung an die Bürgerinnen und Bürger lautet, die Nachbarn über den Probealarm zu informieren. Weitere Informationen können unter www.bundesweiter-warntag.de abgerufen werden.