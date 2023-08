Zufriedene Gesichter nach der Modenschau im Garten der AWO Begegnungsstätte „Markt 8“ in Rudolstadt.

Modenschau in Rudolstadt: Wenn die Begegnungsstätte zum Laufsteg wird

Rudolstadt Strickmode, selbstgebackener Kuchen und ehrenamtliche Models sorgen für einen rundum gelungenen Nachmittag

In gemütlicher Runde fand am Mittwoch in der AWO Begegnungsstätte „Markt 8“ die Modenschau des Strickateliers Landgraf aus Apolda statt. Mehr als 60 Gäste sind laut einer Mitteilung der AWO Rudolstadt der Einladung des Seniorenbeirates der Stadt Rudolstadt sowie der Begegnungsstätte gefolgt.

Bei bestem Sommerwetter begrüßten Hannelies Schrodetzki, Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt Rudolstadt, sowie Rosmarie Ziehr, Leiterin der Begegnungsstätte „Markt 8“, alle Gäste, unter denen sich auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses befanden. Der Laufsteg wurde im Innenhof der Begegnungsstätte aufgebaut und bot dadurch von allen Sitzplätzen eine wunderbare Sicht auf die vorgeführte Mode.

Kleiner Familienbetrieb aus Apolda

Das Stickatelier Landgraf sei ein klitzekleiner Familienbetrieb aus Apolda, heißt es in der Mitteilung. Designt und gestrickt werde hier noch alles selbst, sogar auf Wunsch und nach Maß. Vorab gab es für alle Gäste die Möglichkeit, frisch gebackenen Kuchen und Kaffee zu kaufen. Der Kuchen war von den ehrenamtlichen Helferinnen der Begegnungsstätte gebacken worden und sorgte dafür, dass es eine mehr als harmonische Veranstaltung wurde.

Fünf Frauen und zwei Männer stellten unter der Leitung von Kathy Landgraf die im Strickatelier erhältliche Bekleidung vor. Das Besondere an der Modenschau: Die Models selbst waren Gäste bzw. ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der Begegnungsstätte. Auch Rosmarie Ziehr und Andreas Jürgen Landgraf, Inhaber des Strickateliers, ließen es sich nicht nehmen, selbst die Mode zu präsentieren. Zur besonderen Freude der Zuschauer war auch Ralf Ringleb, Hausmeister im AWO Kindergarten „Knirpsenland“, als Model auf dem Laufsteg unterwegs.