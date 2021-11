Möbel aufs Dach gestellt - Sachbeschädigung durch Graffiti

Saalfeld. Hier sind die Blaulichtmeldungen für die Stadt Saalfeld.

Einen Scherz erlaubten sich offenbar Unbekannte, die zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen einen Stuhl, eine Schubkarre, sowie einen Teil eines Sofas auf das Dach einer Gartenhütte stellten. Zuvor kletterten die Macher der Aktion über den Zaun des Gartengrundstückes. Ob etwas von dem Grundstück geklaut wurde, muss der Garteninhaber nun erst noch prüfen.

Sachbeschädigung durch Graffiti-Schmierereien

Am Samstagmorgen wurde die Polizei darüber informiert, dass Unbekannte die Außenwände eines Getränkehandels, sowie die Frontseite der gegenüberliegenden Supermarkt-Filiale in der Hannostraße in Saalfeld mit Graffiti besprüht hatten. Die Polizei stellten vor Ort weitere Schmierereien am Einkaufswagen-Unterstand des Supermarktes, sowie am Buswartehäuschen in der Fingersteinstraße fest. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671-560 entgegen.