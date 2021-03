Mogelpackung Ortsumgehung

Um einen falschen Eindruck zu vermeiden: Ich bin für Fortschritt. Ich bin auch für gute Straßen. Aber was da unter dem Begriff „Ortsumgehung“ in Zeutsch läuft ist natürlich eine Mogelpackung. Tatsächlich wird die Bundesstraße 88 als „Fast-Autobahn“ ausgebaut – für Autofahrer mit knappem Zeitbudget, die für die thüringischen Schönheiten rechts und links der Straße keinen Blick haben. Und für den Lkw-Verkehr parallel zur Schiene.

Das dieser künftig nicht mehr durch den Ort Zeutsch führt, ist ganz sicher positiv, doch umgangen wird der malerische Ort ja mal gerade knapp. Die Straßenbauwerke aus Tausenden Tonnen Beton sind wie Ufos in den Gärten gelandet und führen nur wenige Meter an den Wohnhäusern vorbei. Das sieht aus wie auf Großbaustellen in China, wo auf die Rechte des kleinen Mannes und auf die Bewohnbarkeit seines Häuschen gepfiffen wird.

Ich sehe auch eine Doppelmoral darin, wenn die Thüringer wegen Windkraftanlagen auf die Barrikaden gehen und von einer Zerstörung der thüringischen Kulturlandschaft sprechen. Und wenn sie gleichzeitig Hurra rufen, wenn vormals malerische Alleenstraßen zu Hunderte Kilometer langen Beton-und-Bitumen-Schneisen werden, die Orte und Landschaften komplett außermaßstäblich links liegen lassen.