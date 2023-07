Mondscheinschwimmen am Freitag im Saalfelder Freibad

Saalfeld Zum zweiten Mal kann in der Kreisstadt bis Mitternacht unterm Sternenzelt geschwommen werden

Nachts unter sternenklarem Himmelzelt durch die warme Sommernacht schwimmen – wer hat noch nicht davon geträumt? Am kommenden Freitag, dem 28. Juli 2023, kann dieser Traum wahr werden. Dann lädt das Saalfelder Freibad angesichts des anstehenden Vollmondes zum „2. Mondscheinschwimmen“ ein.

„Unsere Gäste können an diesem Abend bis 24 Uhr bei entspannter Musik und stimmungsvoller Beleuchtung im Mondschein baden“, erläutert Bettina Fiedler, Geschäftsführerin der Saalfelder Bäder GmbH, in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Und ergänzt: „Die Anlage wird mit farbigem Licht in Szene gesetzt, was nach Einbruch der Dunkelheit für ein besonders romantisches Wohlfühl-Ambiente sorgt. So steht einem entspannten Start in das Wochenende nichts im Weg.“

Wegen der Wetterprognose einen Tag vorgezogen

Ursprünglich war die Abendveranstaltung für Samstag, den 29. Juli, geplant. Aufgrund der ungünstigen Wetterprognose wurde der Termin nun um einen Tag nach vorn gezogen.

"Wer nicht ins Wasser möchte, kann die entspannte Atmosphäre vom Beckenrand aus genießen oder etwas abseits von der Liegewiese aus die Sterne beobachten", heißt es in der Mitteilung weiter. Es gelten die regulären Eintrittspreise, also der Feierabend-Tarif ab 22.30 Uhr.

Gegen den Durst hält der Freibad-Kiosk alkoholfreie Getränke und Cocktails bereit, das Mitbringen von alkoholischen Getränken ist nicht gestattet. Auch für Snacks gegen den kleinen Hunger zwischendurch sei gesorgt, versichert die Stadtverwaltung.