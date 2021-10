Moped-Fahrer schwer verletzt - Mit Bier Kontodrucker außer Gefecht gesetzt

Saalfeld. Die Polizei meldet diese Vorfälle in Saalfeld-Rudolstadt und außerdem eine größere Übung in Spechtsbrunn.

Moped-Fahrer schwer verletzt

Montagnachmittag fuhr ein 15-Jähriger mit seiner Simson auf der Schwarzburger Straße in Rudolstadt. Beim Linksabbiegen in die Edelhofstraße übersah der Fahrer einen entgegenkommenden Opel und stieß frontal mit diesem zusammen. Dabei verletzte sich der Moped-Fahrer schwer und kam ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden beschädigt.

Mit Bier Kontodrucker außer Gefecht gesetzt

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen begaben sich Unbekannte außerhalb der Öffnungszeiten in den SB-Bereich eines Kreditinstituts in der Blankenburger Straße in Saalfeld und leerten eine Flasche Bier über den Kontoauszugsdrucker. Dieser war danach nicht mehr funktionstüchtig. Außerdem beschädigten die Täter einen Briefkasten. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Polizei übt in Spechtsbrunn

Um Einsatzlagen der Polizei zu üben, führt die Saalfelder Polizei Saalfeld am Mittwoch im Zeitraum von 9 Uhr bis ca. 16 Uhr eine realitätsnahe Übung in Spechtsbrunn im Landkreis Sonneberg durch. Bei der Vorbereitung wurde darauf geachtet, die Auswirkungen bzw. Beeinträchtigungen der Öffentlichkeit auf ein Minimum zu beschränken. Diese sind deshalb nur in einem sehr geringen Maße zu erwarten. Die rechtlichen Corona-Beschränkungen werden laut Polizei in Abwägung mit einer realistischen Einsatzsimulation umgesetzt.

