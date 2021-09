Mopedfahrer in Bad Blankenburg schwer verletzt - Dutzende Temposünder in Rudolstadt

Einen schweren Unfall und eine Tempokontrolle meldet die Polizei aus Saalfeld-Rudolstadt.

Simson-Fahrer schwer verletzt

Dienstagnachmittag ereignete sich ein Unfall in Bad Blankenburg, wobei eine Person schwer verletzt wurde. An der Einmündung Pestalozzistraße / Schwarzburger Straße kam es aufgrund einer missachteten Vorfahrt zum Zusammenstoß zwischen einer 71-jährigen BMW-Fahrerin und einem 17-jährigen Moped-Fahrer. Durch die Kollision stürzte der 17-Jährige und wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in die Klinik eingeliefert. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug musste jedoch von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Dutzende Temposünder

In der Zeit von 10 bis 13 Uhr kontrollierte die Polizei am Dienstag in der Schwarzburger Chaussee (Höhe Esso-Tankstelle) in Rudolstadt die Geschwindigkeit. In Fahrtrichtung Rudolstadt passierten bei erlaubten 50 km/h über 1670 Fahrzeuge die Messstelle. In 39 Fällen waren die Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs - überwiegend gab es Verwarnungen, wobei drei Fahrer auch ein Bußgeld erwartet. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit eines PKW betrug 80 km/h.

