Morgengabe für die AfD

Das Wirken einer neuen Kraft: Thomas Spanier über Ex-Landrat Werner Thomas.

Man muss kein Freund der AfD sein, um anzuerkennen, dass es der Partei vor allem in Ostdeutschland gelungen ist, politische Stimmung in Stimmen umzumünzen. Auch in Saalfeld-Rudolstadt sind sie dort, wo sie Personal aufstellen konnten, zahlenmäßig stark in den Kommunalparlamenten vertreten. In Rudolstadt gewann Karlheinz Frosch sogar seinen Landtagswahlkreis direkt.

Man muss auch kein übermäßiger Kritiker der AfD sein, um festzustellen, dass sie in den Stadträten und im Kreistag – freundlich ausgedrückt – unauffällig blieben. Was nicht an der Unterdrückung durch „Altparteien“ und „Systemmedien“ liegt, sondern – wiederum freundlich ausgedrückt – an Unerfahrenheit.

Was die AfD anders oder gar besser gemacht hat, wem sie bei einem Problem konkret helfen konnte, wird sie spätestens zur nächsten Wahl ihren Anhängern erklären müssen. Als Landtagsabgeordneter aus Rudolstadt sein Wahlkreisbüro ausgerechnet in Cordobang zu eröffnen, ist jedenfalls nur mit viel Fantasie als Zeichen von Bürgernähe zu werten.

Dass die AfD-Fraktion im Kreistag nun mit Werner Thomas einen der erfahrensten und bekanntesten Kommunalpolitiker im Landkreis in ihren Reihen begrüßen konnte, muss ihr wie eine Morgengabe vorkommen. Ob die am Abend noch Wert hat, wird sich zeigen.