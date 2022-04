Motive aus Indien an Kaulsdorfer Schule

Bei einem Workshop mit dem Saalfelder Graffiti-Künstler Tim Müller haben Schüler für farbliche Blickfänge auf dem Schulgelände gesorgt.

Bei einem Projekt von GlobalSocial India designte Motive zieren seit den Osterferien die Kaulsdorfer Schule. In Form eines Workshops mit dem Saalfelder Graffiti-Künstler Tim Müller haben Schüler für farbliche Blickfänge auf dem Schulgelände gesorgt. Die Aktion ist Teil eines weltumspannenden Projekts des in Kaulsdorf ansässigen Vereins GlobalSocial-network um Weltumradler Axel Brümmer. Ähnliche Motive sind in den vergangenen Wochen auch an der Marco-Polo-Schule Saalfeld, der Museumsscheune in Kaulsdorf und einem Bildungszentrum in Brasilien entstanden. Für die Bemalung der Wand eines Gefängnisses in Bolivien laufen die Vorbereitungen. Der Verein versteht sich als Netzwerk, das lokal engagierte Menschen in sozialen Brennpunkten auf der ganzen Welt unterstützt. Derzeit gibt es 70 Projekte in 13 Ländern.