Bei einem Unfall in Saalfeld wurde am Freitag ein Fußgänger verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, habe ein 34-jähriger Motorradfahrer in der Marktstraße wegen eines Fußgängers gehalten, der die Straße überquerte.

Eine 58-jährige Autofahrerin habe die Situation zu spät erkannt und fuhr auf das Motorrad auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 35-jährige Fußgänger von dem Motorrad erfasst und erlitt eine Unterschenkelfraktur.