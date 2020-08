Motorradfahrer bei Kuhfraß schwer verletzt

Ein 16-Jähriger fuhr am späten Nachmittag mit seinem 125er Leichtkraftrad aus Kuhfraß kommend in Richtung Oberhasel. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er an den Fahrbahnrand und mit dem Rad an die Leitplanke. Er stürzte und das Motorrad schlitterte zur Gegenfahrbahn.

Dort traf es den VW T-Roc einer 59-jährigen Fahrerin. Am Pkw entstand Sachschaden, das Motorrad erlitt Totalschaden. Der 16-Jährige wurde mit Verletzungen am Arm und im Halswirbelbereich in ein Krankenhaus verbracht.

