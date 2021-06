Motorradfahrer nach Ausweichmanöver verletzt - Frau verletzt sich an Kopf und Oberkörper

Die Meldungen der Polizei für Saalfeld-Rudolstadt.

77-Jährige stürzt mit Fahrrad und verletzt sich an Kopf und Oberkörper

Am Mittwochvormittag wurde eine 77-jährige Fahrradfahrerin durch einen Sturz leicht verletzt. Die Frau befuhr den Radweg von Kamsdorf kommend in Richtung Unterwellenborn. Als sie an einer Baustelle in Höhe zur Auffahrt zur Bundesstraße 281 eine Fräskante überfuhr kam sie zu Fall und zog sich an Kopf und Oberkörper bisherigen Erkenntnissen zufolge jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde die Gestürzte ins Krankenhaus gebracht.

Motorradfahrer nach Ausweichmanöver verletzt

Mittwochmittag kam es im Bereich der "Weischwitzer Kurve" in Saalfeld zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW und einem Leichtkraftrads. Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße 85 aus Kaulsdorf kommend in Richtung Saalfeld. Aus bislang unbekannter Ursache überfuhr der Mann den Mittelstreifen und gelangte so auf die gegenüberliegende Fahrbahn.

Ein entgegenkommender Motorradfahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Dadurch stürzte der 18-jährige Leichtkraftradfahrer und wurde, glücklicherweise, nur leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden.

