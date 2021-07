Motorradfahrer stirbt auf B90 bei Leutenberg

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der B90 bei Leutenberg. (Symbolbild)

Leutenberg. Zwischen Grünau und Leutenberg auf der B90 verstarb am Samstagnachmittag ein 55-jähriger Motorradfahrer.

Am Samstag ereignete sich auf der B90 zwischen den Ortslagen Grünau und Leutenberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz kam. Der Mann verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die B90 war für die vier Stunden andauernde Bergung voll gesperrt. Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

