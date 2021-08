Motorräder sind im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt eher Männersache

Saalfeld-Rudolstadt. Ein neuer Höchstwert bei zugelassenen Maschinen im Landkreis wurde erreicht.

Wenn’s um die Freude am Kraftradfahren geht, kennen die Zahlen derer, die sich diesen Spaß leisten (können), seit Jahren nur eines: Sie gehen nach oben. Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt lag nach der jährlichen Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes der Gesamtbestand an Motorrädern, Rollern, Trikes, Quads und Co., die unter diesen Begriff fallen, Anfang 2021 bei 6228 Krafträdern und damit um 207 Maschinen über dem des Vorjahres und gleichzeitig auf einem neuen Höchstwert.

Die Maschinen sind dabei längst nicht mehr nur Männersache: Mit einem Frauenanteil von 9,6 Prozent liegt der Landkreis in der Bundesliga der Motorrad-Mädels auf Platz 398. Spitzenreiter unter 400 Städten und Kreisen (samt Stadtstaaten) ist die bayerische Stadt Ansbach mit 17,1 Prozent. Bei den Männern liegt der Kreis Saalfeld-Rudolstadt auf Platz 3. Da ist der Kreis Hildburghausen Spitzenreiter mit 90,5 Prozent, wobei im Osten die Männer die Motorradszene eindeutig dominieren. Die Zahl der Krafträder hat 2021 bundesweit einen neuen Rekord erreicht: 4,66 Millionen Maschinen. Rund 60 Krafträder pro 1000 Einwohner waren es im Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Oder in absoluten Zahlen: 6228 Maschinen.

Schlüsseln wir die Entwicklung auf, ergibt sich, was den Kreis angeht, folgendes Bild: Die Zahl derer, die auf Motorrädern und -rollern unterwegs sind, stieg um 213 auf 5972. Die Zahl der Dreiräder liegt bei 30 (Vorjahr: 29). Bei den Quads sind 226 registriert (Vorjahr: 233). Wobei der Spaß auf eine Minderheit beschränkt ist. Denn der hiesige Bestand heißt auch, dass rund 940 Menschen von 1000 im Kreis Saalfeld-Rudolstadt keine Maschine am Start haben.