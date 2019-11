Mozart en miniature

Freitag Vormittag um elf im Festsaal des Franziskanerklosters. Knapp fünf Dutzend farbenfroh kostümierte Viertklässler der Marco-Polo-Schule warten gebannt auf ihren Einsatz als Sprecher, Chorsänger, Darsteller oder Technikassistent. Herbstsonne flutet durch die hohen Fenster auf Bühne und Parkett. Im Rahmen des jährlichen Opernprojekts an ihrer Schule werden sie an diesem Tag Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ aufführen. Die Spannung steigt, wird abgebaut durch Gekicher und Gemurmel, das Musiklehrerin Katja Mittelbach und die Erzieherinnen gekonnt eindämpfen. Generalprobe.

Weltdrama in drei Tagen einstudiert

Zum fünften Mal in Folge führt die Grundschule mit ihren Viertklässlern eine Oper auf, erzählt uns Birgit Mittelbach kurz vorm Probenstart. Im Publikum sitzen zur Premiere stolze Eltern, Großeltern, Geschwister und andere Verwandte; bei der Generalprobe die dritten Klassen. So können sie sich schon einmal auf das Projekt einstimmen, das sie eine Klasse später selbst behandeln.

Das Thema Oper steht im Grundschullehrplan, Mittelbach hat das Thema zuvor einige Schulstunden lang theoretisch vorbereitet und wird es auch nachbereiten. Die praktische Umsetzung übernimmt die „Jo! Junge Oper“, ein theaterpädagogisches Projekt professioneller Sänger und Mimen aus Detmold (Nordrhein-Westfalen). Bundesweit bereisen sie Schulen, um mit den Schülern die großen Gefühle und Klassiker des Welttheater auf die Bretter zu bringen. Und das alles in nur drei Tagen, wie Intendant Stefan Lindemann sagt. Von ihm stammen auch die altersgerecht angepassten, und doch anspruchsvollen Texte. Seit Dienstag proben er und seine Kollegin Mira Graczyk - Musikpädagogin und Sopranistin - mit den Kleinen. Am Mittwoch bekamen sie die Texte zum Lernen, die denkbar schnell sitzen mussten. Ein weiterer Profi, Bariton Caspar Lloyd James aus England, stieß am Freitag dazu.

Mit der Oper fürs Leben lernen

„Dass unsere Kinder die Oper nicht nur im Unterricht behandeln, sondern selbst zu Darstellern werden, ist wirklich ein Schmankerl!“, findet Schulleiterin Jeannette Müller-Pfenzig. Die Allermeisten möchten unbedingt auf der Bühne stehen, sagt sie. Wer sich gar nicht traut, bekommt eine technische Assistentenrolle und ist somit ebenfalls wichtig fürs Gelingen. „Jeder bekommt seine Aufgabe“, so die Rektorin. Die Rollen hat Birgit Mittelbach zuvor mit den Klassenlehrern an die jeweils „passenden“ Kinder vergeben.

Bei dem Projekt gehe es aber nicht nur darum, frühzeitig an die nur scheinbar elitäre Welt der Oper heranzuführen. Bei der Arbeit am Stück formen sich auch Selbstvertrauen, Verantwortungsbewusstsein, Kreativität und Zusammenhalt in der Gruppe, erklärt Stefan Lindemann. Im Repertoire hat die Junge Oper neben der Zauberflöte auch Stücke von Carl Maria von Weber und Antonin Dvorak. Engelbert Humperndincks „Hänsel & Gretel“ stand letztes Jahr auf dem Plan, jährlich wird an der Marco-Polo-Schule zwischen dem Grimm’schen Märchen und Mozart abgewechselt.

Zurück zur Probe. Nachdem mehrere Mädchen das Stück (siehe Infokasten) vorgestellt haben, werden die Figuren eingeführt, die meist mehrere Kinder verkörpern. „Ansonsten wäre der Text für ein Kind allein einfach zu viel“, sagt Birgit Mittelbach. Außerdem soll schließlich jedes Kind seinen persönlichen, großen Bühnenmoment erleben dürfen. Die Pädagogin selbst fungiert am Rand als Souffleuse, muss aber fast nie mit der richtigen Textstelle aushelfen. Bald hat auch der Chor seinen ersten Auftritt. 66 Kinder sind insgesamt aktiv, 32 haben Sprechrollen, die Übrigen singen im Chor.

Wie man sich gemütlich verbeugt

Die Drittklässler quittieren das beeindruckend sichere Spiel ihrer Schulkameraden mit Szenengelächter und Applaus nach den Akten. Lindemann und Graczyk nutzen den Saal voll aus, nehmen ihre Jungschauspieler wörtlich und im übertragenen Sinne an die Hand und achten auch auf kleinste Details. „Wenn ihr Euch verbeugt, macht es ganz gemütlich und locker, nicht so, als bückt ihr Euch gerade nach etwas auf dem Boden“, rät ihnen Stefan Lindemann. Und: „Unbedingt vorher nochmal auf Toilette gehen!“ Wie er, ist auch Mira Graczyk freundlich, aber immer ehrlich zu der Truppe: „Ihr müsst lauter singen und weniger laut miteinander reden“, schärft sie ihrem Chor ein, den nötigen Ernst zu wahren. Viele Kinder, sagt Stefan Lindemann, führten das erste Mal überhaupt etwas auf, vor Publikum, auf einer Bühne, beobachtet von hunderten Augenpaaren. Zur Aufführung wird der Saal bis auf den letzten Platz besetzt sein.

Stefan Lindemann zeigt sich begeistert von den Polonianern, und das seit Anbeginn. „Die Kinder wurden sehr gut von der Schule vorbereitet“, sagt er. „Sie sind konzentriert und es ist immer eine große Freude, ja sogar Erholung, mit der Marco-Polo-Schule arbeiten zu können.“ Immer wieder erlebe er Lehrer, die baff über das bisher verborgene Potential im Schulalltag eher zurückhaltender Schüler seien.

Ob er von den Leistungen manchmal so beeindruckt sei, dass er glaube, dass aus ihm oder ihr mal ein Profi werden könnte? „Auch das gibt es öfters, ja!“, sagt er. Tatsächlich überzeugten die Nachwuchsmimen mit kaum geahnter Stimmgewalt und beinahe erwachsener Ausdrucksstärke. „War ich gut?“, fragt ein Junge Birgit Mittelbach hinterher. „Ja, ihr wart alle super“, antwortet sie. Die Generalprobe ist bestanden. Der Vorhang kann fallen.