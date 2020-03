Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Müllentsorgung in Saalfeld-Rudolstadt weiter nach Tourenplan

Erstmals in den über 25 Jahren Bestehen des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla (Zaso) wendet sich dessen Geschäftsleitung per Facebook-Video direkt an Bürger und Unternehmen in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla.

Sven Rüdrich, Abteilungsleiter für Abfallwirtschaft, versichert in dem etwa vierminütigen Video, das auch direkt über die Zaso-Homepage abrufbar ist, dass die Entleerung der Restmüll- und Papiertonnen sowie die Abfuhr der Gelben Säcke weiter sichergestellt sei und auch den bisherigen Abfuhr-Rhythmen folge.

Auch das Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe in Pößneck sowie die Wertstoffhöfe und Grünschnitt-Annahmestellen im Verbandsgebiet seien weiter zu den normalen Öffnungszeiten nutzbar. Lediglich die zentrale Schadstoff-Annahme in Pößneck habe wegen „entsorgungsrechtlicher Probleme“ vorerst geschlossen werden müssen.

Umweltministerin mahnt, Abfälle zu reduzieren

Auch für das Zaso-Gebiet hat Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) erneut appelliert, gerade unter den aktuellen Umständen streng auf Mülltrennung zu achten und Abfälle möglichst zu reduzieren. Ausnahmen gälten nur für Haushalte, in denen mit Corona infizierte Personen oder begründete Verdachtsfälle in häuslicher Quarantäne leben.

Bisher seien zwar keine Fälle bekannt, bei denen sich Menschen durch Berührung von kontaminierten Oberflächen mittels Kontaktinfektion angesteckt haben. Dennoch sei dieser Übertragungsweg nicht auszuschließen. Zum Schutz von Hausmeistern, Nachbarn in Mehrparteienhäusern sowie Mitarbeiter in der Abfallentsorgung empfiehlt das Bundesumweltministerium daher Vorsichtsmaßnahmen für private Haushalte, in denen infizierte Personen oder begründete Verdachtsfälle in häuslicher Quarantäne leben. Sie sollen auch Verpackungsabfälle, Altpapier und Biomüll über die Restmülltonne entsorgen und sämtliche Abfälle extra in möglichst reißfesten Säcken verschlossen in die Tonne geben. Glasabfälle und Pfandverpackungen sowie Elektromüll, Batterien und Schadstoffe sollen zunächst aufgehoben und nach Ende der Quarantäne wie gewohnt getrennt entsorgt werden.

Wegbrechende Altpapier-Erlöse erlauben neue Kalkulation

Eine weitere Nachricht aus dem Zaso hat zwar nichts mit der Pandemie zu tun, bestärkt aber trotzdem Hoffnungen: Das Landesverwaltungsamt hat dem Antrag des Zweckverbandes auf vorzeitigen Abbruch des Kalkulationszeitraums stattgegeben. Damit wird es dem Zaso nun offiziell erlaubt, statt turnusmäßig ab 2022 bereits für das nächste Jahr eine neue Gebührensatzung aufzustellen. Dass diese dann eine Entlastung von Großfamilien bzw. Haushalten mit besonders vielen Angehörigen per degressiver Grundgebühr ermöglichen darf, steht zwar im Bescheid des Landesverwaltungsamts nicht drin, wird aber auch nicht explizit verboten. Demnach wird erst nach Vorliegen der neuen Kalkulation – das Amt sieht dafür das 3. Quartal vor – die Entscheidung fallen, ob der Zaso tatsächlich wieder zu degressiven Grundgebühren zurückkehren darf. Der Zweckverband hatte die vorzeitige Neu-Kalkulation vor allem mit rückläufigen Einnahmen aus der Altpapier-Vermarktung begründet, die 2019 um rund 570.000 Euro gefallen waren. Diesem Argument war das Landesverwaltungsamt ebenso gefolgt wie der ergänzenden Begründung, wonach sich Berechnungsgrundlagen auch dadurch verändern, weil das für 2021 geplante so genannte Ident-System mit chip-bestückten Abfalltonnen wegen Verzögerungen in der Aufrüstung der Datenverarbeitung erst später eingeführt werden kann.