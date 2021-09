Munschwitzer stehen vor gleich drei Wahlen

Leutenberg. In Leutenberg kandidiert nur Robert Geheeb

Während andernorts die Wählerinnen und Wähler am 26. September lediglich über die Zusammensetzung des neuen Bundestags zu befinden haben, gilt es in Leutenberg beziehungsweise seinem Ortsteil Munschwitz noch zwei weitere Entscheidungen zu treffen, allerdings nicht als Wahl unter mehreren Bewerbern.

Für das Amt des ehrenamtlichen Bürgermeisters kandidiert bekanntermaßen das jetzige Stadtoberhaupt Robert Geheeb (SPD), der erneut im Auftrag der Freien Wähler ins Rennen geht.

Die Wahlberechtigten in Leutenberg und den weiteren zehn Ortsteilen können also nur für Geheeb stimmen oder aber ihre Stimme „durch die Hinzufügung einer wählbaren Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf vergeben“, wie es im jüngsten Amtsblatt heißt.

Noch einen Wahlzettel mehr haben am 26. September die Wählerinnen und Wähler in Munschwitz, Löhma und St. Jakob vor sich beziehungsweise bereits in ihren Briefwahlunterlagen gefunden – allerdings gänzlich ohne namentlichen Bewerbervorschlag. Der bisherige Ortsteilbürgermeister Matthias Gräbner hatte sich im Mai von seinem Amt zurückgezogen und tritt auch nicht erneut an; aus privaten Gründen, wie er OTZ sagte. Die Wahlberechtigten können also einen Menschen ihrer Wahl mit Namen und Beruf als Wunsch notieren.

Das bisherige Stadtratsmitglied Sieghard Pohle aus St. Jakob wollte nicht offiziell kandidieren.