Museen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bleiben dicht

Die Thüringer Lockdown-Sonderregelung, wonach Museen in Thüringen im November für „unbezahlte Bildungsangebote“ öffnen können, stößt im Saalfelder Stadtmuseum auf wenig Gegenliebe. Direktor Dirk Henning erklärte am Montag nach einem Telefonat mit dem Museumsverband, die Haltung der Thüringer Museen sei diese: „Entweder ganz oder gar nicht!“ Museen sehen sich wie Bibliotheken generell als Bildungseinrichtungen und sollten wie die Bibliotheken von den Schließungsverfügungen verschont bleiben. Henning ist sicher: „Da wird es Nachverhandlungen geben.“ Die derzeitige Thüringer Regelung sei so erklärungsbedürftig, „dass wir damit nichts anfangen können“. Das Saalfelder Stadtmuseum werde ab Dienstag zunächst geschlossen bleiben.

Auch das Thüringer Landesmuseum Heidecksburg, wo gestern planmäßig Ruhetag war, lässt zunächst nichts anderes verlauten. „Aus gegebenem Anlass bleiben unsere Museen Residenzschloss Heidecksburg, Fürstliche Erlebniswelten Schloss Schwarzburg, Friedrich-Fröbel-Museum Bad Blankenburg, Museum für Kloster-, Jagd- & Forstgeschichte Paulinzella vom 2. bis 30. November 2020 geschlossen“, heißt es auf der Internetseite der Einrichtung.